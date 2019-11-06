مصرع ربة منزل وإصابة نجليها فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

قنا - وائل محمد

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب نجلاها، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مجدي القاضى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع "إنعام.م.ف" 64 عامًا، وإصابة نجلها "ياسر.ع .ح" 36 عامًا، وشقيقته رشا، 37 عامًا، إثر انقلاب سيارة بترعة بالقرب من مرشح مياه الألومنيوم بقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادى شمال قنا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.