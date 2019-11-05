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ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدر الاستروكس والأفيون بأسوان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:23 ص
ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدر الاستروكس والأفيون بأسوان حمله امنيه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة من ضمنها مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى الأفيون والبانجو.

 

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتمكن حملة أمنية من ضبط 7 متهمين وبحوزتهم 4 سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام و100 جرام أفيون و100 جرام هيروين و500 جرام استروكس و2 أسلحة بيضاء.

 

وفي مجال الآداب العامة تم تحرير 5 محاضر، شملت: 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر إدارة مقهى بدون ترخيص، ومحضر إدارة فندق بدون ترخيص.

 

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 31 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية "خبز ناقص الوزن – عدم وجود سجل تفتيش  - خبز غير مطابق للمواصفات"، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 784 حكماً، شملت: ضبط 4 محكوم عليهم أحكام جنايات، و151 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و398 أحكام غرامات، و203 مخالفات.


مديرية امن اسوان

حملة امنية

مخدرات

اسوان

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