ضبط كميات لبن البودرة وبرجر ضار بالصحة فى مصنعين بالعاشر من رمضان

الشرقية-إيمان مهنى

ضبطت مديريه التموين بالشرقية، كميات من لبن البودرة مجهول المصدر فى مصنع شوكولاته، و320 كيلو برجر دواجن، وحررت محضر لمصنع شهير لإنتاجه منتجات من دواجن مخالفة لمواصفات فى مدينه العاشر من رمضان، ذلك فى إطار تكثف الحملات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة حملاتها التفتيشية على المصانع وكافة الأنشطة التجارية.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة التموينية المدينة حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وهى، تحرير المحضر رقم 674 لسنه 2019 ا د ط اول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع الشوكولاتة لوجود لبن بودره مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 5 شيكارة لبن بودره مستورد على ذمه المحضر.

وتم تحرير محضر حنج 675 لسنة 2019 ادط اول العاشر ضد مسئول الإنتاج لأحد المصانع الشهيرة بإنتاج منتجات الدواجن وذلك لمخالفته المواصفات القياسية فى الإنتاج وتم التحفظ على عدد32 كيس برجر دواجن زنه الواحد 10 كيلو بإجمالى 320 كيلو برجر دواجن على ذمه المحضر.

تم تحرير 8 محاضر جنح ادط لعدم إعلان أصحاب انشطه تجاريه عن الأسعار بالأنشطة التجارية، محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب المطاعم الشهيرة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية، و8 تقارير مخالفه لوجود نقص وزن للخبز بأوزان مختلفة وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.