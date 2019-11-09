سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط كميات لبن البودرة وبرجر ضار بالصحة فى مصنعين بالعاشر من رمضان

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:51 م
ضبط كميات لبن البودرة وبرجر ضار بالصحة فى مصنعين بالعاشر من رمضان اغذية فاسدة - ارشيفية
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

ضبطت مديريه التموين بالشرقية، كميات من لبن البودرة مجهول المصدر فى مصنع شوكولاته، و320 كيلو برجر دواجن، وحررت محضر لمصنع شهير لإنتاجه منتجات من دواجن مخالفة لمواصفات فى مدينه العاشر من رمضان، ذلك فى إطار تكثف الحملات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة حملاتها التفتيشية على المصانع وكافة الأنشطة التجارية.

 

 وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة التموينية المدينة حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وهى، تحرير المحضر رقم 674 لسنه 2019 ا د ط اول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع الشوكولاتة لوجود لبن بودره مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 5 شيكارة لبن بودره مستورد على ذمه المحضر.

 

وتم تحرير محضر حنج 675 لسنة 2019 ادط اول العاشر ضد مسئول الإنتاج لأحد المصانع الشهيرة بإنتاج منتجات الدواجن وذلك لمخالفته المواصفات القياسية فى الإنتاج وتم التحفظ على عدد32 كيس برجر دواجن زنه الواحد 10 كيلو بإجمالى 320 كيلو برجر دواجن على ذمه المحضر.

 

تم تحرير 8 محاضر جنح ادط لعدم إعلان أصحاب انشطه تجاريه عن الأسعار بالأنشطة التجارية، محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب المطاعم الشهيرة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية، و8 تقارير مخالفه لوجود نقص وزن للخبز بأوزان مختلفة وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

تموين الشرقية

العاشر من رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة