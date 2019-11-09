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شرطة المصنفات بالشرقية تحرر 13 محضر ضد منشئات بدون ترخيص

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:56 ص
شرطة المصنفات بالشرقية تحرر 13 محضر ضد منشئات بدون ترخيص اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت شرطة المصنفات بمديرية الشرقية، من تحرير 13 محضر ضد منشئات مقامة بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي النيابات المختصة للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد  عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط شرطة المصنفات، برئاسة المقدم أحمد نعيم، رئيس المباحث، وبإشراف اللواء محمد طاهر، مدير  الإدارة، بشن حملة لرصد المخالفات، وتمكن الحملة من  تحرير 13 محضر، لمنشئات مقامة بدون ترخيص وحقوق الملكية الفكرية ومصنفات سمعية وبصرية.

 

 


الشرقية

مديرية امن الشرقية

شرطة المصنفات

منشئات بدون ترخيص

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