سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقى السائحين استعدادا للموسم

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:22 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقى السائحين استعدادا للموسم نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لحالة الطرق الرئيسية والفرعية وتمهيدها للمرور والسير، وتكثيف العمل على تجميلها وتزيينها وتزويدها بالمناظر الجميلة التى تعبر عن هوية وطبيعة المحافظة، موجهاً باستكمال خطة رصف الطرق والشوارع فى مختلف قرى ونجوع وأحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها نائب المحافظ لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر الاشتراطات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية ومدى جاهزيتها لمرور السيارات والحافلات السياحية، وذلك فى ظل ما تشهده المحافظة من رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى الحالى.

وتفقد عبد القادر برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات عدد من المحاور المرورية الهامة والطرق الرئيسية بمدن الأقصر والبياضية والقرنة، حيث بدأ جولته بتفقد عدد من الطرق والشوارع بمدينة البياضية وتابع خطة رصف الطرق وأعمال التطوير التى تتم بالمدينة، كما تابع نائب المحافظ حالة طريق المسار السياحى بداية من مدينة الأقصر ومرورا بمدينة البياضية وصولا إلى مدينة القرنة وهو الطريق الذى يشهد يومياً مرور العديد من الحافلات السياحية وسيارات النقل والأجرة والسيارات الخاصة موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لحالة الطريق باعتباره طريق حيوى، وكذلك الاهتمام به وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفة الخارجية ودهانها مع تزيين مداخل ومخارج المدن والقرى بشكل يتميز بالطابع العصرى للمحافظة السياحية ويتسق مع هويتها.

وأثناء جولته استطلع محمد عبد القادر خيرى، آراء السياح الذين يزورون الأقصر فى الفترة الحالية أثناء لقائه بهم قرب تمثالا ممنون بالبر الغربى، وذلك حول منظومة الطرق ومستوى النظافة والتجميل، حيث أشادوا بما رأوه خلال جولتهم على المناطق الأثرية فى البر الغربى من مستوى متميز من النظافة وسيولة مرورية على الطرق وعدم وجود زحام، وأعربوا عن تطلعهم لزيارة الأقصر مرة أخرى لينعموا بالهدوء داخل المحافظة الهادئة حسب وصفهم، ورافق نائب المحافظ فى جولته كلا من اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والمهندس حاتم جابر سكرتير مدينة الاقصر وحجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة.

 

نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين (1)
نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين 
نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين (2)
نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين 
نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين (3)
نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

تنشيط السياحة بالاقصر

جولات نائب محافظ الاقصر

الموسم السياحي الشتوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة