صور.. نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقى السائحين استعدادا للموسم

الأقصر – أحمد مرعى

أمر محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لحالة الطرق الرئيسية والفرعية وتمهيدها للمرور والسير، وتكثيف العمل على تجميلها وتزيينها وتزويدها بالمناظر الجميلة التى تعبر عن هوية وطبيعة المحافظة، موجهاً باستكمال خطة رصف الطرق والشوارع فى مختلف قرى ونجوع وأحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها نائب المحافظ لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر الاشتراطات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية ومدى جاهزيتها لمرور السيارات والحافلات السياحية، وذلك فى ظل ما تشهده المحافظة من رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى الحالى.

وتفقد عبد القادر برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات عدد من المحاور المرورية الهامة والطرق الرئيسية بمدن الأقصر والبياضية والقرنة، حيث بدأ جولته بتفقد عدد من الطرق والشوارع بمدينة البياضية وتابع خطة رصف الطرق وأعمال التطوير التى تتم بالمدينة، كما تابع نائب المحافظ حالة طريق المسار السياحى بداية من مدينة الأقصر ومرورا بمدينة البياضية وصولا إلى مدينة القرنة وهو الطريق الذى يشهد يومياً مرور العديد من الحافلات السياحية وسيارات النقل والأجرة والسيارات الخاصة موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لحالة الطريق باعتباره طريق حيوى، وكذلك الاهتمام به وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفة الخارجية ودهانها مع تزيين مداخل ومخارج المدن والقرى بشكل يتميز بالطابع العصرى للمحافظة السياحية ويتسق مع هويتها.

وأثناء جولته استطلع محمد عبد القادر خيرى، آراء السياح الذين يزورون الأقصر فى الفترة الحالية أثناء لقائه بهم قرب تمثالا ممنون بالبر الغربى، وذلك حول منظومة الطرق ومستوى النظافة والتجميل، حيث أشادوا بما رأوه خلال جولتهم على المناطق الأثرية فى البر الغربى من مستوى متميز من النظافة وسيولة مرورية على الطرق وعدم وجود زحام، وأعربوا عن تطلعهم لزيارة الأقصر مرة أخرى لينعموا بالهدوء داخل المحافظة الهادئة حسب وصفهم، ورافق نائب المحافظ فى جولته كلا من اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والمهندس حاتم جابر سكرتير مدينة الاقصر وحجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة.



نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين



نائب محافظ الأقصر يتابع تجميل المدينة ويلتقي بالسائحين