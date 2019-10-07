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نائب محافظ الأقصر: حجوازت الموسم السياحى الشتوى "مبشرة"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:55 ص
نائب محافظ الأقصر: حجوازت الموسم السياحى الشتوى "مبشرة" أثار الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والمسئول عن الملف السياحى بالأقصر، أن حجوزات الموسم السياحى الشتوى مبشرة للغاية وتتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر.

وأضاف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً إستكمال كافة تفاصيل مشروع "الهوية البصرية"، حيث تم الانتهاء من تطوير محطة سكك حديد الأقصر، لخدمة القطارات السياحية القادمة من العاصمة، كما تم إنهاء تطوير مطار الأقصر الدولى، ويجرى انتهاء تجديدات كورنيش النيل.

وأوضح عبد القادر، أنه تم البدء فى عمل دراسة وتصور لجميع وسائل النقل الجماعى على مستوى المحافظة، بما يتماشى مع "الهوية البصرية"، وإحلال وتجديد عربات التاكسى والحنطور والفلوكات بما يتماشى مع المنظومة الخاصة بالمشروع الخاص بالاتصالات "LUXOR GO"، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من شكل وحجم وتكلفة كود الـ"QR" التى سيتم وضعها على جانب التاكسى أسفل الرقم وخلفية عربة الحنطور، وتم أيضاً التنسيق بخصوص العلامات الإرشادية الخاصة بخدمة الـ"واى فاي" التى يتم وضعها فى المناطق الأثرية.

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن مشروع "الهوية البصرية" شمل أيضاً العمل على تطوير بعض المناطق الآثرية والمناطق الحيوية بالمحافظة، كما يجرى التعاون مع جامعة الأقصر حالياً لتحويل الفكر الأكاديمى المتميز إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، الأمر الذى يعمل على تنمية مهارات طلاب الجامعات والاستفادة من الفكر الجديد لهم.

الجدير بالذكر، أن مشروع "الهوية البصرية" لمحافظة الأقصر، انطلق منذ عدة أشهر بالتعاون مع الجامعة الألمانية، بهدف إظهار الأقصر بشكل شبابى عالمى جديد، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعونى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تبنيه، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، حول "الهوية البصرية لمصر"، والذى يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى لمصر.

 

 

 


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