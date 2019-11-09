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صور.. محافظ بورسعيد يقرر إزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة بالمناخ والزهور

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:51 م
صور.. محافظ بورسعيد يقرر إزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة بالمناخ والزهور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولاتة التفقدية بأحياء المحافظة حيث تم المرور على عدة مناطق بحى المناخ وأصدر توجيهاتة بإزالة كافة الإشغالات على طول شارع 23 يوليو وكذلك فتح أحد الشوارع المغلقة لحركة المواطنين والسيارات، كما وجه المحافظ بالاستمرار فى دهان واجهات العمارات لظهور الحى بشكل جمالي.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ميدان ستالنجراد ووجه بزيادة أعمدة الإضاءة حول المنطقة وسرعة انتهاء الأعمال تمهيدًا لافتتاحه.

كما قام محافظ بورسعيد بالمرور على مدخل بورسعيد الغربى وشدد على رئيس حى الزهور بضرورة ظهور المدخل طوال الوقت بصورة جمالية والاعتناء بالمسطحات الخضراء والتعامل الفورى مع أى مخالفة.

فى سياق مختلف، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى داخل حدود المحافظة وحتى نهايتة مع محافظة دمياط وإزالة كافة الاشغالات والتعديات الموجودة به لتيسير حركة السيارات المكثفة بمختلف أنواعها والتى تستخدم الطريق.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية رفع كفاءة الطريق ومراجعة أعمدة الإضاءة المقامة على امتدادة وزيادة المسطحات الخضراء على جوانبة باعتبارة الشريان الحيوى الذى يربط بين المحافظة وباقى محافظات شمال مصر كما يعد أحد المراكز الهامة فى حركة نقل التجارة والبضائع بين موانئ مصر على البحر المتوسط ومينائى شرق وغرب بورسعيد ومقر لشركات الغاز الطبيعى التى تعد مراكز انتاج الغاز لمصر بما تضمة من أكبر حقل لانتاج الغاز وهو حقل ظهر .

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (1)

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (1)

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (2)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (2)

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (3)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (3)

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (4)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (4)

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (5)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (5)

 


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عادل الغضبان

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حى المناخ

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