صور.. محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الجميل الجديد ويأمر بسرعة أعدادة للتشغيل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم منفذ الجميل الجمركي الجديد بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية له.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الأجهزة التنفيذية ومسئولي الجمارك وأمن الموانئ، ووجة "الغضبان"، خلال الزيارة بسرعة الاعداد لتشغيل المنفذ خلال هذا الأسبوع لانهاء عمليات انتظار السيارات أمام المنفذ الموقت وأحكام السيطرة الأمنية من خلال المنفذ الجديد للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون.

كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاتة برفع كفاءة وتأهيل المنطقة المحيطة بالمنفذ الجديد، وكلف المحافظ إدارات أمن المحور والموانئ والجمارك وأجهزة المحافظة بمتابعة اللمسات النهائية لبدء تشغيل المنفذ في الموعد المقرر له هذا الأسبوع.