صور.. قافلة بقرية "القرايا" فى جميع التخصصات بالمجان بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم السبت، تنظيم فعاليات قافلة طبية داخل الوحدة الصحية بالقرايا، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالوصول للقرى الأكثر إحتياجاً والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجاتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة أمنة وكريمة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وتم تنظيم القافلة بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بتذليل أى عقبات تواجه منظمات المجتمع المدنى فى مشاركتها بدعم الخدمات الصحية وإقامة القوافل الطبية، حيث تابع قيادات تفقدت الأجهزة التنفيذية بالمركز، أعمال القافلة الطبية بإشراف من إدارة الشئون الصحية بإسنا والمقرر لها العمل على مدار يومى السبت 9-11-2019، والاحد 10-11-2019 من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصراً، وذلك داخل الوحدة الصحية بالقرايا من خلال عيادات مخصصة للكشف على تخصصات الأطفال ، جليدة وباطنة وجراحة ورمد وأنف وأذن وحنجرة ويتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات ، وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكانت قد نظمت إدارة الكلى الصناعية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، دورة تدريبية للعاملين بوحدات الكلى من أطباء وتمريض وفنيين صيانة، بقيادة الدكتورة عبير فاروق مسئول التدريب بإدارة الكلى بديوان عام الوزارة، والدكتور ماجد عاطف مدير إدارة الكلى بديوان عام المديرية، وتم تنظيم الدورة التدريبية فى قاعة التدريب بمستشفى حميات الأقصر على مدار 5 أيام، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة، بشأن رفع كفاءة المنظومة الصحية بالأقصر، وبرعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث حصل الحضور على شهادة معتمدة من رئيس قطاع العلاجى.



قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية القرايا