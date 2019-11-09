صور.. صحة الأقصر تنتهى من تدريب العاملين بإدارة الكلى الصناعية ضمن الإستعداد للتأمين الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الكلى الصناعية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، دورة تدريبية للعاملين بوحدات الكلى من أطباء وتمريض وفنيين صيانة، بقيادة الدكتورة عبير فاروق مسئول التدريب بإدارة الكلى بديوان عام الوزارة، والدكتور ماجد عاطف مدير إدارة الكلى بديوان عام المديرية.

وتم تنظيم الدورة التدريبية فى قاعة التدريب بمستشفى حميات الأقصر على مدار 5 أيام، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة، بشأن رفع كفاءة المنظومة الصحية بالأقصر، وبرعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث حصل الحضور على شهادة معتمدة من رئيس قطاع العلاجى.

وفى هذا الصدد قام عدد من الأطباء بكل من جامعة قنا وجنوب الوادى ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، ومهندسى شركات الصيانة وتوريد المكينات، بإلقاء المحاضرات بالدورة التى قدمت للعاملين بوحدات الكلى من أطباء وتمريض وفنيين صيانة، حيث جاء ذلك فى ضوء حرص الدولة بكافة أجهزتها على الاستعداد لتجهيز الكوادر البشرية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل مارس من العام المقبل.

وفى نفس السياق انتهت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، من فاعليات تدريب صيادلة المستشفيات بالمحافظة فى مجال صيدلة المستشفيات والصيدلية الإكلينيكية، وذلك على مدار خمسة أيام بإشراف فريق من الإدارة المركزية للطب العلاجى، لخدمة العاملين بكافة قطاعات المديرية قبل دخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بصورة تجريبية.

وكان قد صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، أنه جرى عمل لقاء لتوعية الرائدات الريفيات بكافة الأسئلة التى يستقبلونها من الأهالى بخصوص عملية تسجيل الملفات فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكيفية التعامل مع الحالات الاجتماعية المختلفة للأسر، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة بدعم الرائدات الريفيات فيما يخص منظومة التأمين الصحى الشامل وإجابة كافة الأسئلة التى تطرح عليهن من قبل مواطنى الأقصر، حيث تم عقد الندوة فى مركز تدريب صحة المرأة بالأقصر وقدمتها الدكتور رضوى أحمد من إدارة الإعلام بوزارة الصحة، حيث قامت بنقل خبراتها بتطبيق المشروع ببورسعيد لكل من إدارتى الثقافة والإعلام والصحة السكانية بالمديرية.

دورات مكثفة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل



دورات مكثفة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل