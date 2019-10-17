صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

حلم الانضمام ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، اقترب من الحقيقة والواقع الفعلى، وذلك مع مرور 15 يوماً على أعمال تسجيل الأسر فى المنظومة الجديدة لأنفسهم وعائلاتهم فى الوحدات الصحية المختلفة المجهزة لاستقبال المواطنين لتسجيل ملفاتهم، وسط سعادة كبيرة من الأهالى باقتراب تطبيق المنظومة فى محافظة الأقصر مطلع العام المقبل 2020.



وجاءت محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس المقرر بدء التأمين الصحى الشامل داخلها، وهى محافظات:- "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد يناير المقبل.



وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه يتابع أولاً بأول أعمال تسجيل المواطنين فى الوحدات الصحية لملفاتهم وأسرهم بالكامل للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك فى 18 وحدة يتم تسجيل المواطنين بها بالمحافظة، منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، ويأتى هذا فى إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.



ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه جرى خلال الـ15 يوماً وبعد الجولة الأخيرة لقيادات الصحة بالمحافظة، الإعلان عن فتح 11638 ملف طب أسرة عائلى، حيث توافد على وحدات طب الأسرة بالمحافظة فى الأيام الماضية حوالى 44 ألفاً و582 مواطناً للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وسط إقبال كثيف من الأهالى بالطوابير، مما يؤكد وجود وعى كبير للمواطنين لدخول تلك المنظومة الصحية العظيمة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مناشداً جميع الأهالى بمختلف مدن وقرى ونجوع المحافظة بمواصلة التوافد على الوحدات الصحية للتسجيل لملفات أسرهم للاستفادة من تلك الخدمة الصحية المجانية.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه تم عقد لقاءات مع كافة قيادات مستشفيات الأقصر لبحث كافة التفاصيل واستعراض استعداداتهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما تمت متابعة العمل فى مستشفى إسنا الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، حيث إن المستشفى يتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال، لافتاً إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية، وكذلك يجرى تجهيز مستشفى العديسات الجديدة المخصصة لجراحة القلب والصدر لافتتاحه خلال أسابيع، ومن ثم تدخل المنظومة الجديدة، والتى بلغت تكلفة إنشائها الإجمالية حوالى 409 ملايين جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



أما الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فقد صرح بأنه مع بدء الشهر الجارى توافدت الأسر بالمئات على كافة الوحدات الصحية بصورة يومية لتسجيل الملفات العائلية ضمن حلم مشروع التأمين الصحى الشامل، وانتشر رجال مديرية الصحة لتقديم الخدمات اللازمة للأهالى وتعريفهم بكافة تفاصيل التسجيل ومعاونتهم لإنهاء أوراقهم بكل سهولة ويسر، كما واصلت مديرية الشئون الصحية بالأقصر من دورها فى تنظيم وعقد الندوات التثقيفية للمواطنين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وما تحققه هذه المنظومة من فوائد عديده للمواطنين، منها تطوير الأداء الصحى للارتقاء بالخدمة، بالإضافة إلى مجانية الكشف والعلاج والتعامل من خلال ملف خاص بكل أسرة وبكل فرد من أفراد الأسرة، علاوة على كيفية التسجيل فيها والحصول على الخدمة.



وأضاف وكيل صحة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام التأمين الصحى الشامل يشمل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة وتحليل معملى، وفحص أسنان مجاناً لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلاً إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين، وتعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية فى هذا الإطار، موضحاً أنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها ضمن منظومة "التأمين الصحى الشامل"، والتى بلغ عددها إجمالى 18 نقطة تسجيل، وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة خلال العام المقبل.



وأوضح أن النقاط المخصصة لتسجيل ملفات المواطنين تشمل ما يلى:- (مركزا الكرنك الجديد، وصحة الأسرة، ووحدتا القباحى الغربى ونجع الخطباء بإدارة البندر، ووحدة البغدادى بإدارة البياضية، ووحدتا حاجر الأقالتة والطارف بإدارة القرنة، ووحدتا الزينية بحرى والعشى بإدارة الزينية، ووحدتا منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، ووحدتا الرزيقات قبلى والمحاميد بحرى بإدارة أرمنت، ومراكز الدير وأصفون وحى القرية ووحدتا الشغب وكوميربإدارة إسنا)، مؤكداً أنه على كافة أهالى المحافظة سرعة التسجيل وعمل ملف كامل للأسرة، وذلك بتوجه عائل الأسرة فقط "سواء كان الزوج أو الزوجة" إلى أقرب وحدة صحية ومعه صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وصور بطاقات الرقم القومى للبالغين بالعائلة، وصور شهادات الميلاد للأطفال بالعائلة، حيث تم البدء خلال شهر أكتوبر الجارى، وذلك للاستفادة من المنظومة التى من المقرر أن تعمل فى مستشفيات "الأقصر الدولى - الأقصر العام - إسنا - أرمنت - العديسات - البياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة.



وأضاف لـ"اليوم السابع"، إن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث إنه من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.



وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أن مديرية الشئون الصحية تجرى حالياً التجهيزات على قدم وساق لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لتوفير ككافة المتطلبات لتطبيق المنظومة بالكامل فى 6 مستشفيات متنوعة تم اختيارها لتخدم الأهالى فى المنظومة الجديدة، وذلك بجانب المراكز الطبية الخاصة المجهزة بالتراخيص والبيانات الكاملة لها، وتشمل تلك المستشفيات مايلي:- (مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام الجامعى – مستشفى إسنا الجديدة – مستشفى أرمنت التخصصى – مستشفى العديسات الجديدة – مستشفى البياضية) وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة.



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