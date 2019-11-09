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صور.. خيالة الشرطة تتقدم موكب الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:47 م
صور.. خيالة الشرطة تتقدم موكب الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى موكب الطرق الصوفية أرشيفية
كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

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انطلق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441 ،من مسجد سيدى صالح الجعفري بمنطقة الدراسة المجاور لمشيخة الازهر، وصولا لمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموكب الذي غير مساره حيث كان من المعتاد ان ينتهي بدخول الموكب لمسجد الامام الحسين ،ليغير اتجاهه لمقر المشيخة العامة الجديد. 
 
وانطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفرى تقدمته الطريقة الحامدية الشاذلية ،وذلك وسط انتشار رجال الامن لتأمين الموكب كما تقدم الموكب الخيالة التابعة لوزارة الداخلية ،وسط ترديد الأناشيد الدينية .
 
 
 
 
الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (1)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (2)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (3)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (4)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (5)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (6)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (7)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (8)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (9)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (10)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (11)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (12)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (13)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (14)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (15)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (16)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (17)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (18)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (19)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (20)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (21)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (22)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (23)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (24)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (25)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (26)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (27)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (28)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (29)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (30)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (31)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (32)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (33)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (34)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (35)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (36)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (37)
 

الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى (38)
 

 


المولد النبوي

مولد النبي صلى الله عليه وسلم

المولد النبوي الشريف

موكب الطرق الصوفية

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