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صور.. جهاز حماية المستهلك يضبط حلوى وعصائر منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:34 م
صور.. جهاز حماية المستهلك يضبط حلوى وعصائر منتهية الصلاحية بكفر الشيخ جانب من المضبوطات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكن جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ،برئاسة رجب عبد المنصف نايل، رئيس فرع كفر الشيخ، بضبط كمية من العصائر منتهية الصلاحية أثناء إعدادها لطرحها بالأسواق داخل إحدى المصانع بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وحرر فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، محاضر لمصنع حلوى جافة،فتم ضبط 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها، وتحرير محاضر لمصنع عصير ،وتم التحفظ على 4044 زجاجة عصير منتهية الصلاحية معدة للبيع وذلك بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، مؤكداً أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والإدارة العامة لشرطة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أى معلومات بشأنها، تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

حلوى وعصائر منتهية الصلاحية (2)
حلوى وعصائر منتهية الصلاحية 

 

حلوى وعصائر منتهية الصلاحية (3)
حلوى وعصائر منتهية الصلاحية 

 

حلوى وعصائر منتهية الصلاحية (1)
حلوى وعصائر منتهية الصلاحية 

 

 

 


كفر الشيخ

عصائر

جهاز حماية المستهلك

محافظة كفر الشيخ

سلع غذائية

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