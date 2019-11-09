صور.. تطوير قرية الحجاج وتوصيل المرافق 43 محلا للقضاء على الباعة الجائلين بالسويس

السويس - السيد فلاح

تابع اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات داخل المدن السكنية بالأحياء، بتفقد حملة النظافة بمدينة اليسر بحى عتاقة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والقمامة ونظافة داخل المناور وبين العمارات وإزالة الزراعات العشوائية لرابع يوم على التوالى والتى يقوم بها فريق الطوارئ بالتنسيق مع حى عتاقة.

رافق السكرتير العام فى الجولة محمد فتحي، مديرالفريق الطوارئ والتدخل السريع، كما قام اللواء طارق عبد العظيم، يرافقه العميد أحمد يوسف، مدير عام مشروع الشاليهات بالمحافظة والمهندس عبد الصمد أحمد، مدير مديرية الإسكان بمتابعة أعمال التطوير التى تتم بقرية الحجاج بحى السويس.

وفى الجولة كلف السكرتير العام رئيس فرع الشركة القابضة للصرف الصحى بالسويس بمراجعة أعمال الصرف الصحى التى تتم بالقرية، ثم تفقد أعمال صيانة والتطوير التى تتم بمبانى القرية.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة السويس يرافقه اللواء عبد العظيم محمد مدير، عام مشروع المواقف بالمحافظة، منطقة المحلات الجديدة بسور الموقف الاقليمى لسيارات الأجرة بحى فيصل لمتابعة أعمال توصيل الصرف الصحى والمرافق لـ43 محلاً تم إنشائهم للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة.

وأكد السكرتير العام على مدير عام الإسكان ورئيس حى فيصل سرعة توصيل التيار الكهربائى والمياه لهذه المحلات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.



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