نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس ..صور

قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد حمزة، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمهندس أحمد شامل، مدير هندسة الصرف ومحمد عبد العزيز مدير عام الرى وإيهاب محمد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الضبعية وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال صيانة وإصلاح الجزء المنهار من الجسر الذى تعرض للانهيار المفاجىء.
وخلال الزيارة أكد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة إنشاء حائط على جسر مصرف المحسمة بالكيلومتر 5و4 وبطول 25 مترًا وذلك حتى يتسنى فتح الطريق أسفل ترعة السويس، وتدعيم سحارة مصرف المحسمة.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد حرص على الانتقال لموقع المشروع لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليًا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وقطاع الموارد المائية والرى.
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
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