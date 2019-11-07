نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس ..صور

وخلال الزيارة أكد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة إنشاء حائط على جسر مصرف المحسمة بالكيلومتر 5و4 وبطول 25 مترًا وذلك حتى يتسنى فتح الطريق أسفل ترعة السويس، وتدعيم سحارة مصرف المحسمة.

وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد حرص على الانتقال لموقع المشروع لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليًا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وقطاع الموارد المائية والرى.



نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى



نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى



نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى



نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى