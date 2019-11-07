سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وإنشاء حائط على الجسر بتكلفة تتجاوز مليونى جنيهًا>>

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس ..صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:10 م
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس ..صور نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد حمزة، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمهندس أحمد شامل، مدير هندسة الصرف ومحمد عبد العزيز مدير عام الرى وإيهاب محمد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الضبعية وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال صيانة وإصلاح الجزء المنهار من الجسر الذى تعرض للانهيار المفاجىء.

وخلال الزيارة أكد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة إنشاء حائط على جسر مصرف المحسمة بالكيلومتر 5و4 وبطول 25 مترًا وذلك حتى يتسنى فتح الطريق أسفل ترعة السويس، وتدعيم سحارة مصرف المحسمة. 

وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد حرص على الانتقال لموقع المشروع لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليًا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وقطاع الموارد المائية والرى.

. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى (1)
 نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى 
. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى (2)
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى 
. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى (3)
 نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى
. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى (4)
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى 
. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى (5)
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى 

 

 


المهندس احمد عصام

نائب محافظ الاسماعيليه

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

انهيار جسر ترعه السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة