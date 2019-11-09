صور.. التصدى لحالات البناء المخالف بأحياء المنتزة و العامرية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية حملات مواجهة ظاهرة البناء المخالف وايقاف الأعمال ، حيث شن حى المنتزة أول حملة، تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول باستمرار الحملات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وعدم السماح للمخالفين بالبناء حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

و أشار بيان صادر اليوم الى أنة تم شن حملة بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع فك شده خشبيه بالدور الثانى عشر علوى على كامل المسطح لدور الخدمات عزبه الشامى الكبرى بجوار مسجد الشامى الكبير ناصية شارع مصطفى كامل ما عدا جزء من دور الخدمات مرخص.

فيما واصل حى العامرية أول حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، حيث أسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق عن إيقاف أعمال شدة خشبية سقف أول علوى بعبد القادر بحرى شارع مسجد أكرم الأكرمين، إيقاف أعمال صب أعمدة أرضى بعبد القادر شارع السلام، إيقاف أعمال سقف دور ثالث علوى بالعامرية شارع مخزن الزيت.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، و تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لإستعادة الإنضباط و فرض القانون.



عقار مخالف



فك الشدة الخشبية