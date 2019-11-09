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صور.. احتفالية مديرية أوقاف مطروح و3 مراكز بالشرقية بالمولد النبوى الشريف

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:57 م
صور.. احتفالية مديرية أوقاف مطروح و3 مراكز بالشرقية بالمولد النبوى الشريف احتفال مديرية أوقاف مطروح بذكرى المولد النبوي
مطروح – حسن مشالي - حمدى عبد العظيم

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احتفلت مديرية أوقاف محافظة مطروح، مساء اليوم السبت، بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وعدد من مديرى المديريات والإدارات ومشايخ الأوقاف والأزهر، بمسجد التنعيم بمدينة فى وسط مرسى مطروح.

قدم الاحتفالية الشيخ محمد مصطفى مدير إدارة مساجد مطروح، والتى بدأت بقراءة الشيخ عزت جمال احمد آيات من القرآن الكريم.

وتحدث الشيخ محمود عمر الفاروق مدير الدعوة بأوقاف مطروح، عن أهمية الأخلاق وإيقاظ الضمير لإحياء الامم أسوة برسول الكريم، مشيراً إلى أن المسلمين يحتفلون كل عام بمولد سيدنا محمد، لما جاء به من إصلاح للأمة، وكان من بينها وأهمها إيقاظ الضمير ومكارم الأخلاق ليتممها، حتى نكون فى سمو أخلاقى دائما حتى مع من يخالفنا، فمع إيقاظ الرسول لذلك الضمير فى نفوس من حوله، لترك عبادة الأصنام ثم محاسبة أنفسهم بعد الإسلام الذى أكد على أنه لا فائدة من العبادات إلا إذا كانت مصلحة للسلوك والأخلاق، وأن العمل والضمير لا ينفصلان عن عبادة الله تعالى، ومع الوقت أثمر ذلك الغرس الطيب التزاما بالنواهى والأوامر الربانية لينتج مجتمعا صالحا، فكان الرسول الكريم وصحابته والتابعين من بعده نموذجا نقتدى بهم ونهتدى للطريق الصواب، مما يجعل ضرورة إيقاظ ضمائرنا طاعة لله وأوامره وإيقاظاً للهمم بما يعود على المجتمع والوطن.

وفى نهاية الاحتفال تبادل السكرتير العام والحضور التهنئة بهذه المناسبة الطيبة، وتقديم التهنئة لأهالى مطروح والشعب المصرى والأمة الاسلامية.

ومن جانب آخر، أقام نادى كفر صقر الرياضى برئاسة المحاسب أشرف عبد اللطيف ومشاركة مديرية الشباب والرياضة احتفالية دينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء والشيخ مكرم عبد اللطيف مدير أوقاف كفر صقر والدكتور أحمد غربية مدير الإدارة التعليمية بكفر صقر وعدد من مشايخ وأئمة الأوقاف وجمع غفير من الأهالى. 

وقال الشيخ مكرم عبد اللطيف مدير أوقاف كفر صقر، إنه واجب علينا أن نحتفل بذكرى ميلاد رسولنا الحبيب أن نتبع سنته ونطبق القرآن الذى نزل على قلبه صلوات ربنا عليه، مضيفا أن السيدة خديجة ضربت مثلا فى كيفية أن تقف السيدة بجوار زوجها كما وقفت بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولم تبخل عليه بمالها ولا نفسها. 

تخلل الاحتفالية كلمات أئمة ومشايخ الأزهر والأوقاف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بجانب فقرة لرقصة التنورة. 

وقدمت الطفلة رانسى جمعة عضو نادى أدب الطفل بمكتبة كفر صقر الثقافية قصيدة شعرية بعنوان " سيرة الحبيب "، وقدم الشيخ بشير النجار فاصلا من الابتهالات الدينية لاقت استحسان الحضور واختتم الاحتفالية الطفل محمد حمدى محمد بآيات من القرآن الكريم.

 

 

احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (1)
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (6)
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (7)
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي 
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (8)
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (8)

 

احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي (9)
احتفال مديرية أوقاف محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي 
التنورة
التنورة

 

اهداء درع النادى لرئيس المركز
اهداء درع النادى لرئيس المركز

 

رئيس المركز ومدير الادارة التعليمية
رئيس المركز ومدير الادارة التعليمية

 

رئيس مركز ابو كبير فى الاحتفالية
رئيس مركز ابو كبير فى الاحتفالية

 

رئيس مركز كفر صقر
رئيس مركز كفر صقر

 

طفلة تلقى شعر عن الرسول
طفلة تلقى شعر عن الرسول

 

فقرة التنورة
فقرة التنورة

 


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