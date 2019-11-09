صور.. إزالة منزل قديم بالزقازيق و رفع مياه الصرف عن منزل سيدة مسنة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة مبني مهجور وآيل للسقوط بشارع القليني بقسم حسن صالح حي ثان الزقازيق لما يمثله من خطورة داهمه علي أرواح المواطنين والمارة، و رفع مياة الصرف عن منزل سيدة في ههيا .

كما قرر رئيس حي ثان بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمرور علي العقارات الكائنة بنطاق الحي ومعايناتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتصدع منها حفاظاً علي الأرواح والممتلكات .

و كان أحمد جابر رئيس حي ثان ، قد قام بالأشراف بنفسه علي تنفيذ قرار الإزالة للمبني الآيل للسقوط باستخدام معدات الحي ورفع الأنقاض وتهيئة الشارع أمام الحركة وعبور المواطنين ، والتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المرور على العقارات الكائنة بالشارع لمعايناتها وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ .

وكانت السيدة "ذكية. ع . ا" قد إستغاثت بمحافظ الشرقية لمساعداتها في رفع الضرر عن منزلها بعد تسرب مياه الصرف الصحي بداخله ، وبعرض الإستغاثه على محافظ الشرقية ، كلف رئيس مركز ومدينة ههيا برفع الضرر الواقع عن منزل السيدة واتخاذ اللازم ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإجراء البحث اللازم لحاله السيدة المذكورة لمعرفة مدى أحقيتها في الحصول على معاش شهري يعينها على تحمل أعباء المعيشة .

ازالة المنزل القديم



ازالة المنزل القديم



ازالة المنزل القديم