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صور.. إزالة منزل قديم بالزقازيق و رفع مياه الصرف عن منزل سيدة مسنة

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:04 م
صور.. إزالة منزل قديم بالزقازيق و رفع مياه الصرف عن منزل سيدة مسنة إزالة المنزل
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة مبني مهجور وآيل للسقوط بشارع القليني بقسم حسن صالح حي ثان الزقازيق لما يمثله من خطورة داهمه علي أرواح المواطنين والمارة، و رفع مياة الصرف عن منزل سيدة في ههيا .

كما قرر رئيس حي ثان بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمرور علي العقارات الكائنة بنطاق الحي ومعايناتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتصدع منها حفاظاً علي الأرواح والممتلكات .

و كان أحمد جابر رئيس حي ثان ، قد قام بالأشراف بنفسه علي تنفيذ قرار الإزالة للمبني الآيل للسقوط باستخدام معدات الحي ورفع الأنقاض وتهيئة الشارع أمام الحركة وعبور المواطنين ، والتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المرور على العقارات الكائنة بالشارع لمعايناتها وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ .

وكانت السيدة "ذكية. ع . ا" قد إستغاثت بمحافظ الشرقية لمساعداتها في رفع الضرر عن منزلها بعد تسرب مياه الصرف الصحي بداخله ، وبعرض الإستغاثه على محافظ الشرقية ، كلف رئيس مركز ومدينة ههيا برفع الضرر الواقع عن منزل السيدة واتخاذ اللازم ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإجراء البحث اللازم لحاله السيدة المذكورة لمعرفة مدى أحقيتها في الحصول على معاش شهري يعينها على تحمل أعباء المعيشة .

 

 

ازالة المنزل القديم (1)

ازالة المنزل القديم 

 

ازالة المنزل القديم (2)
ازالة المنزل القديم 

 

ازالة المنزل القديم (3)
ازالة المنزل القديم 

 

ازالة المنزل القديم (4)
ازالة المنزل القديم 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

منزل ايل للسقوط

ههيا

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