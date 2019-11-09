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صور.. أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:38 م
صور.. أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية
مطروح – حسن مشالي

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تشهد المحلات التجارية وأسواق محافظة مطروح، انخفاضا فى أسعار عدد من السلع الغذائية المختلفة، واللحوم بأنواعها والخضراوات والفاكهة، كما تراجعت أسعار الأرز والسكر لتتراوح بين 6 جنيهات و8 جنيهات للكيلو.

وخفضت محلات الجزارة بمحافظة مطروح، أسعار بيع اللحوم بواقع 50 جنيها للكيلو، حيث يتراوح سعر بيع اللحم الضأن والبقرى بين 80 و100، بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 150 و130 جنيها خلال السنوات الماضية، حيث تتفاوت الأسعار بين محلات الجزارة المختلفة.

 وقال رافع العجنى صاحب أحد محلات الجزارة الشهيرة بمطروح، إنه خفض أسعار اللحوم الضأن والبقرى من 140 جنيها إلى 100 جنيه، وأصبح هناك إقبال أكبر من المواطنين على الشراء، مؤكداً أنه مع انخفاض أسعار الماشية انخفض سعر بيع اللحوم أكثر، وأضاف بأن الجزار لا يمكنه رفع الأسعار أو خفضها من تلقاء نفسه، فانخفاض أو ارتفاع سعر الماشية هو الذى يحكم السعر.

كما ثبتت أسعار العديد من السلع بأسواق محافظة مطروح، بعد أن شهدت انخفاضاً ملحوظاً، خلال الأيام الماضية.

وقال عوض هارون أحد تجار الخضراوات والفاكهة، إن الأسعار تراجعت خلال الفترة الحالية، وتتفاوت من مكان لآخر وحسب جودة وأنواع كل صنف، فأسعار الطماطم يتراوح بيعها للمواطنين بين 4 و5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين 8 و10 جنيهات والبصل 5 جنيهات والليمون بين 12 و15 جنيها للكيلو والفلفل والخيار بين 8 و10 جنيهات والموز 10 و12 جنيها للكيلو والتفاح بين 15 جنيها و25 جنيها حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 6 و8 جنيهات والرمان بين 3 و5 جنيهات.

وأوضح تاجر الفاكهة، بأن الأسعار فى مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، خاصة مع عدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة مطروح، مع اعتمادها على جلب الخضراوات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

 وقال أشرف إبراهيم صاحب سوبر ماركت، إن محلات البقالة، شهدت تراجعاً فى أسعار بعض السلع، وفى مقدمتها الأرز والسكر، حيث يباع الكيلو بين 6 و8 جنيهات، بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 10 و12 جنيهاً خلال الفترات الماضية، كما تراجعت بعض السلع الأخرى بنسب متفاوتة.

 

    

 

 

 أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (1)

أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (2)
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (3)
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (4)
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (5)
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية (6)
أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
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أسواق مطروح تشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية 
 

 


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اسعار السلع

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