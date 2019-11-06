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ثبات أسعار الفاكهة والخضراوات بعد انخفاضها بمطروح

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:38 ص
ثبات أسعار الفاكهة والخضراوات بعد انخفاضها بمطروح خضروات - أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

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تثبتت الأسعار بأسواق محافظة مطروح، بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية، انخفاضاً في السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأنواعها، وهو ما شجع على زيادة إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة الغلاء خلال الفترات الماضية.

وقال أدهم حسن أحد تجار الخضر والفاكهة، أن أسعار الفاكهة تراجعت خلال الأيام الحالية بشكل ملحوظ، وهناك إقبال أكثر على الشراء من المواطنين، والأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم يتراوح سعر بيعها للمواطنين بين 4 و 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين  6 و 8 جنيهات والبصل 5 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و10 جنيهات والموز 10 و12 جنيها للكيلو والتفاح بين 15 جنيها و 25 جنيها حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و 25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 6 و 8 جنيهات والرومان بين 3 و 5 جنيهات.

وأوضح تاجر الفاكهة، بأن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، خاصة مع عدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بمحافظة مطروح، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

على جانب آخر، اقامت بعض الأحزاب شوادر لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم وبعض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر بيع السلع بأسعار مخفضة التي تنظمها مديرية أمن مطروح ضمن مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد"، بالإضافة إلى المعرض اللوجستي لبيع الخضر والفاكهة الذي تشرف عليه محافظة مطروح ومديرية التموين.  

 


محافظة مطروح

انخفاض اسعار الفاكهة

اتخفاض الاسعار

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