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صحة القليوبية: خروج مصابى الاختناق بعزبة سمك من مستشفى أبو زعبل

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:13 ص
صحة القليوبية: خروج مصابى الاختناق بعزبة سمك من مستشفى أبو زعبل مستشفى الخانكة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، خروج جميع المواطنين بعزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل، والذين تعرضوا لحالات إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة متسربة من المصنع وفقا لتصريحاتهم، مؤكدة أن جميع الحالات تم عمل جلسات أكسجين لها وتحسنت جميع الحالات، وخرجوا بالفعل من مستشفى أبو زعبل العام.

وفي هذا السياق قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، إن لجنة فحص الاثر البيئي التي تم تشكيلها من قبل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة، توجهت للقرية للوقوف على أسباب الاختناق، ومعاينة مصنعي "الشبة والسماد" بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي، مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.

كان مستشفى الخانكة العام استقبل 23 حالة من قاطني عزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل، إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة متسربة من المصنع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة التنفيذية والشرطة لاتخاذ الإجراءت اللازمة.

وقال الأهالي المرافقين للحالات، إن السبب هو مصنع الأسمدة، الذى يعانى منه الأهالى منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا، حتى لا يكتشف أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسؤولى الرصد البيئى يكونون غير متواجدين فى هذا الوقت.

من جانبهم، أكد مسؤولوا المصنع، إن ما حدث ادعاء من المواطنين، مؤكدين أن "المصنع مغلق واليوم الجمعة إجازة رسمية وليس هناك أى ورديات عمل في هذا الوقت، ليتم الزج بأن السبب أدخنة صادرة عن المصنع".

 

 

 

 


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