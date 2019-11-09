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شاب يهشم رأس جدته بفأس بسبب الميراث فى الفيوم

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:38 م
شاب يهشم رأس جدته بفأس بسبب الميراث فى الفيوم المتهمان
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

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"أعز من الولد ولد الولد"، مقوله لا تنطبق على الجميع، حيث تجرد شاب من كافة المعانى الإنسانية وقتل جدته بطريقة بشعة فى الفيوم بسبب منعه حصوله على ميراث والدته، فتسلل لمنزل الجدة المسنة ومزق جسدها بسكين وهشم رأسها بفأس، وتم القبض عليه.

وتلقى مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم بلاغًا بشأن العثور على جثة "ربة منزل" مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر بمسكنها بعزبة المرج، وتبين أنها مقيمة بمفردها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة "حفيد المجنى عليها - والده مزارع زوج ابنة المجنى عليها"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليها لحرمانها الأول وأشقائه من ميراثهم المستحق لهم فى المنزل الذى تقيم به وأرض زراعية عقب وفاة والدتهم "ابنة المجنى عليها" حيث توجها إلى منزلها ودلف الأول بداخله وتعدى عليها بسكين أعده مسبقًا محدثًا إصابتها بعدة طعنات واستعان بسكين آخر وفأس صغيرة وهشم رأسها حتى أودى بحياتها، بينما تولى الثانى "والده" مراقبة الطريق والمكان، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فى الواقعة. 

 


قتل

جرائم القتل

حفيد يقتل جدته

شاب يقتل جدته

جريمة عائلية

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