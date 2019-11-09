"سوريا الديمقراطية": الانسحاب الأمريكى من شمال شرق سوريا خطأ تاريخى

(أ ش أ)

قالت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخى.

وأضافت رئيسة الهيئة، أنه من الضرورى تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركى ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد.

وتابعت بالقول:"إن الأكراد لم يؤسسوا دولة فى تاريخهم، ولم يكونوا فى موقع بأن يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى تلك الحروب بالعكس الشعب الكردى كان ضحية تلك الحروب".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرر أوائل الشهر الماضى، سحب ألف جندى منتشرين فى شمال شرق سوريا لمحاربة الجهاديين.