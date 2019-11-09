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سقوط سيدة لتورطها فى تزوير أوراق للاستيلاء على أراضى عقب وفاة أصحابها

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:20 م
سقوط سيدة لتورطها فى تزوير أوراق للاستيلاء على أراضى عقب وفاة أصحابها تزوير اوراق - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لمزاولتها نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق إتهامها فى قضيتين أخرها "نشل" ) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات الغير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بمنزلها، وعثر بحوزتها على "مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهوره بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها بإصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود".

بفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كلياً ، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها.


تزوير

جرائم التزوير

تزوير الاوراق

تزوير المستندات

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