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سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-11-2019

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:22 م
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-11-2019 الريال السعودي
كتب مدحت عادل

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 9-11-2019 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.

ويعتبر الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وعلى مدار الأسبوع الماضي بلغ سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى كالتالى:

 

2019-11-02

 

1 دولار أمريكى = 3.7480 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2668 دولار أمريكى

 

2019-11-03

1  دولار أمريكى = 3.7502 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

 

2019-11-04

 1 دولار أمريكى = 3.7502 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

 

2019-11-05

 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

 

2019-11-06

 1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

 

2019-11-07

 1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

 

2019-11-08

 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى


سعر الريال السعودي

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الدولار الأمريكى

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