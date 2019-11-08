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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 8-11-2019

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:47 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 8-11-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 8-11-2019 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
وعلى مدار الأسبوع بلغ سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى كالتالى:
 
2019-11-02 1 دولار أمريكى = 3.7480 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2668 دولار أمريكى
 
2019-11-03 1 دولار أمريكى = 3.7502 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى
 
2019-11-04 1 دولار أمريكى = 3.7502 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى
 
2019-11-05 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى
 
2019-11-06 1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2019-11-07 1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2019-11-08 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى
 
 

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