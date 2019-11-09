روسيا: نأمل ألا تلبى "محكمة العدل" مطالب كييف فى القضايا المرفوعة ضدنا

موسكو أ ش أ

أعربت الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن أمل روسيا فى أن تأخذ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موقف موسكو فى الاعتبار وترفض مطالب كييف فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من جانب أوكرانيا.

ولفتت الوزارة - فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إلى أن محكمة العدل الدولية فى لاهاي، قضت أمس - بعد أن نظرت فى اعتراضات روسيا على الدعوى القضائية المقدمة من قبل أوكرانيا والتى تزعم انتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى - بأن الإجراءات تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

وجاء فى البيان: "تتوقع روسيا أنه فى مرحلة النظر فى النزاع بشأن الأسس الموضوعية، أن المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ستأخذ فى الاعتبار وبشكل كامل موقف روسيا، وتترك فى نهاية المطاف جميع المطالبات الأوكرانية دون الموافقة عليها".

يذكر أن كييف تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضد روسيا، فى شهر يناير 2017، قائلة إن موسكو انتهكت اتفاقيتين –الأولى: اتفاقية القضاء على تمويل الإرهاب (1999)، والثانية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى (1965)".

وفى هذا الصيف، أثارت روسيا فى جلسات الاستماع الأولية اعتراضاتها، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية من قبل أوكرانيا لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة.