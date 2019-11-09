رواندا تستضيف مؤتمر القمة الدولى الرابع لمكافحة الفساد ديسمبر المقبل

(أ ش أ)

تستضيف العاصمة الرواندية كيجالى، مؤتمر القمة الدولى الرابع لـ"مكافحة الفساد"، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح منظمو المؤتمر، فى بيان اليوم السبت، أنه سيتم عقد القمة فى التاسع من شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة اليوم الدولى لمكافحة الفساد، مشيرين إلى أن الهدف من انعقاده، هو رفع مستوى الوعى والدعم والتضامن لمكافحة الفساد وتشجيع المبادرات الجديدة الرامية إلى إيجاد مجتمعات خالية من الفساد.

وأشاروا إلى أنه سيتم توزيع جوائز على من حققوا إنجازات بارزة وقاموا بإجراء بحوث أكاديمية وتعليمية، وقدموا ابتكارات لمكافحة الفساد، إضافة إلى تقديم جوائز لمن قاموا بأعمال إبداعية من الشباب لتحقيق هذا الهدف، وذلك تقديراً لمبادرات الشباب لمكافحة الفساد.

ولفت منظمو المؤتمر إلى أن هذه الجوائز تهدف أيضاً إلى تشجيع تقديم حلول مبتكرة لمكافحة الفساد من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات والبرامج المتطورة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى فيما يتعلق بهذا الشأن.

من جانبه، قال وزير العدل الرواندى جونستون باسينجى: "إن رواندا ترحب بكافة الضيوف، بما فيهم رؤساء الدول، الذين سيحضرون المؤتمر الذى سيتم خلاله توزيع جوائز على من أسهموا بصورة بارزة فى مكافحة الفساد".

وأضاف: "كنا نتطلع إلى استضافة هذا المؤتمر المهم الذى يهدف إلى تقدير الشخصيات المتميزة فى مكافحة الفساد، والحث على مواصلة العمل من أجل التشجيع على النزاهة والمحاسبة".