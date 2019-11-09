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رفع وإزالة 725 حالة إشغال وتحرير 23 محضر فى حملة ببنى سويف

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:32 م
رفع وإزالة 725 حالة إشغال وتحرير 23 محضر فى حملة ببنى سويف إزالة الإشغالات
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا غرب محافظة بنى سويف حملة اشغالات برئاسة يحيى ياسين، و اللواء أشرف شعراوى مساعد مدير الأمن ،العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة اهناسيا،النقيب محمد عقيل شرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 725 حالة إشغال متنوعة من شوارع وميادين المدينة ،والتى شملت:بروز مخالف أمام المحلات التجارية، وتندات مخالفة وأكشاك بدون ترخيص ومخالفة وإعلانات ولافتات عشوائية غير مرخصة،وصبات خرسانية ،وتعديات على الأرصفة وغيرها،وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية  ووسط تأمين الجهات الأمنية،حيث تم التحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

وقامت الوحدة المحلية بعمل حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والتى أسفرت عن رفع 88 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا ، فضلاُ عن تحرير 23 محضر بالإشتراك مع البيئة وشرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلى إزالة 2 حالة تعد "فى المهد" على مساحة 175 متر من الأرض الزراعية بعزبة الديابة التابعة لمجلس قروى النويرة.

من جانبه وجه المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

 

حملة الاشغالات (1)
حملة الاشغالات 

 

حملة الاشغالات (2)
حملة الاشغالات 

 

حملة الاشغالات (3)
حملة الاشغالات 

 

حملة الاشغالات (4)
حملة الاشغالات 

 


بنى سويف

حملة اشغالات

تعديات

اهناسيا

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