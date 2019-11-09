حبس 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى النزهة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرقة القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف فى النزهة، كما أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع جسر السويس دائرة القسم، اشتبه فى دراجة بخارية " توك توك " يستقلها ثلاثة أشخاص، وفور مشاهدتهم للقوات لاذوا بالفرار بالدراجة فقام الضابط بمطاردتهم وتمكن من استيقاف الدراجة وضبط قائدها وتبين أنه يدعى أحمد ك، 20 سنة، سائق توك توك وضبط بحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 22 جنيها، هاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية بينما لاذ آخران بالفرار.

وأثناء الفحص حضرت فاطمة م، 40 سنة، حاصلة على ليسانس آداب والتى تعرفت على المضبوطات، وقررت بأنها حال سيرها مترجلة بالشارع محل الضبط فوجئت بقيام المتهم المضبوط والهاربان بخطف حقيبة يدها، ولاذوا بالفرار بالدراجة واتهمتهم بالسرقة.