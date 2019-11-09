حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الوراق

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى غير مرخص بالوراق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 20 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، فضلًا عن عرض السلاح المضبوط على المعمل الجنائى لفحصه.

توصلت تحريات الرائد هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة ، بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 20 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش و5 طلقات ومبلغ 1000 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.