سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الوراق

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:36 ص
حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الوراق مخدرات - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى غير مرخص بالوراق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 20 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، فضلًا عن عرض السلاح المضبوط على المعمل الجنائى لفحصه.
 
توصلت تحريات الرائد هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة ، بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 20 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش و5 طلقات ومبلغ 1000 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الوراق

سلاح نارى

مواد مخدرة

الجيزة

حشيش

مكافحة المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على 50 متهما بحوزتهم مواد مخدرة فى الجيزة

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:52 ص

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:30 ص

سقوط 4 متهمين وربة منزل بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:21 م

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول 4 كيلو حشيش ضبطت بحوزة عاطل بالمطرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:21 م

ضبط 20 فرش حشيش مع 3 عاطلين فى الوراق

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:13 م

الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتضبط 247 قطعة سلاح و5 أطنان حشيش

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة