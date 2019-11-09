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تهم تواجه 11 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"بفض اعتصام النهضة".. تعرف عليها

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:58 ص
تهم تواجه 11 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"بفض اعتصام النهضة".. تعرف عليها المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما ن فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، وتوجد تهم تواجه المتهمين منها:

1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

2 ـ  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين تهم تخريب الطرق وسور جامعة القاهرة ومبانى كلية الهندسة ونباتات حديقة الأورمان،  ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.


3 ـ حيازة أسلحة وذخيرة

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد، طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة ررقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012. 

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد لبعض المتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.


محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

محاكمة الاخوان

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