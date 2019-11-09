تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ب بورصة النيل ، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 294.9 ألف ورقة، وبقيمة 920.2 ألف جنيه.

وجاءت شركتا مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1500 ورقة بقيمة 7.5 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 3 آلاف ورقة بقيمة 3564 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.5 مليون ورقة منفذة على 672 عملية خلال الأسبوع الماضى.