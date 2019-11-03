تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا ًخلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، أداء الشركات المدرجة ب بورصة النيل ، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون ورقة بقيمة قدرها 1.3 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة سبيد ميديكال، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 642.9 ألف ورقة، بقيمة قدرها 795.6 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 202.3 ألف ورقة، وبقيمة 718.2 ألف جنيه.

وجاءت شركتا انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للثلج الجاف-ديفكو، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3160 ورقة بقيمة 10.5 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 5 آلاف ورقة بقيمة 8380 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 4.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5 ملايين ورقة منفذة على 700 عملية خلال الأسبوع الماضى.