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تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:00 ص
تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 450.8 مليون جنيه، وذلك بعد إعلانه عن تحقيق نتائج أعمال قوية للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، أعقبه "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 228.6 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 17.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 203.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفة القابضة" بحجم تداول 15.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 151.4 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 26 مليون ورقة، وقيمة تداول 137 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 121 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول 25 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.7 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.9 مليون جنيه، وفى التاسع "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 51.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 94.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 43.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 91.4 مليون جنيه.
 
ارتفعت الإيرادات المجمعة للبنك التجارى الدولى، بنسبة 11% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 16%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 23%، كما استطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة فى كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسة 21% لتسجل 32.1% مقارنة بنسبة 19.1% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.
 

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