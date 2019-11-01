تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 365.8 مليون جنيه، أعقبه "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 26.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 285.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 280.1 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 98.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 250.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 319.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 200 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 189.6 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 29.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 160.9 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 11.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 133.3 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 123.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 57.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 120.7 مليون جنيه.