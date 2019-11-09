تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بمحافظة الغربية

الغربية - عادل ضرة

تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، إنخفاض فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبال كبير من المواطنين على الأسواق ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بطنطا والمحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، حيث تُباع الطماطم بـ5جنيهات والخيار بـ4جنيهات، بطاطس 6جنيهات، فلفل 5,5جنيه، شطة 7جنيهات، كوسه 7جنيهات، بطاطا 4جنيهات، قلقاس 9جنيهات، باذنجان أبيض 3جنيهات، باذنجات رومى 3جنيهات، جزر 6جنيهات، فلفل ألوان 18جنيه، عنب ببذر 6جنيهات، جوافة 8جنيهات، بلح أصفر 7جنيهات، بلح أحمر 7جنيهات، تفاح أخضر 20 جنيها، تفاح أحمر 20جنيها، قشطة 70جنيها، مانجو 20جنيها، مانجو نواعم 25جنيها، كاكا 11جنيها، أناناس 37جنيها، ثوم بلدى 10جنيهات، بصل 5جنيهات، رمان 5جنيهات.