صور.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة الغربية

الغربية – عادل ضرة

تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وإقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بطنطا والمحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر "اليوم السابع" أسعار الخضر والفاكهة فى أسواق ومنافذ محافظة الغربية، حيث تباع طماطم 4 جنيهات بطاطس 5,5 جنيه، خيار 6 جنيهات، فلفل 6 جنيهات، شطة 6 جنيهات، فلفل ألوان 18جنيها، باذنجان رومى 3 جنيهات، باذنجان أبيض 3 جنيهات، كوسة 7,5 جنيه، بطاطس 5 جنيهات، بلح أصفر 7 جنيهات، بلح زغلول 8 جنيهات، عنب كريمسون 12جنيها وجوافة 10جنيهات، عنب ببذر 5 جنيهات، تفاح اخضر 20 جنيها، تفاح احمر 19جنيها، ليمون 10جنيهات، قلقاس 9 جنيهات، مانجو 20 جنيها، جزر 6 جنيهات، برتقال 5 جنيهات، رمان 5 جنيهات، موز 11جنيها، بصل 5 جنيهات، فول مدشوش 14جنيها، فاصوليا 12جنيها، عدس أصفر 12جنيها، عدس بجبه 12جنيها، لوبيا برازيلى 14جنيها، حمص طبيخ 12جنيها، عدس تركى 14جنيها.



اسعار الخضروات بمحافظة الغربية



اسعار الخضروات بمحافظة الغربية



اسعار الخضروات بمحافظة الغربية



اسعار الخضروات بمحافظة الغربية