"تضامن الإسكندرية" تنقذ متشرد وتقوم بإيداعه بمستشفى الامراض العقلية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن نقل مريض عقلى من الشارع وإيداعه بمستشفى الامراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية.

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن الاجتماعى، أن المديرية تلقت إشارة تليفونية من المحافظة بوجود شخص متواجد بالشارع فى ظروف صعبة، حيث توجه وإمام فوزى وكيل المديرية وفريق التدخل السريع الى الحالة المبلغ عنها وتبين انه مريض عقلى ويجب ايداعه فى مستشفى الامراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية، وتم التوجيه وابلاغ الجهات المختصة بضرورة ايداعه بمستشفى الامراض العقلية

من جهة أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن تدشين مبادرة "رد المعروف" المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وكلية التمريض وكلية الطب البشرى.

و أكد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، على دور كلية التمريض التى تُعد أحد الصروح التعليمية الهامة بالاسكندرية، فى سياق التعاون وعلى التنسيق فيما بين المديرية و المجتمع المدنى و جامعة الاسكندرية لخدمة فئات المجتمع السكندرى المختلفة و منها المسنين فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمة المُقدمة لهم، حيث أن أكثر مراحل حياة الإنسان التى تحتاج إلى رعاية هى مرحلة الشيخوخة، إذ يعود الإنسان ضعيفاً، بحاجة إلى رعاية من جميع النواحى النفسية، والجسدية، والغذائية، والصحية