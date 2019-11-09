سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن الإسكندرية" تنقذ متشرد وتقوم بإيداعه بمستشفى الامراض العقلية

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:14 م
"تضامن الإسكندرية" تنقذ متشرد وتقوم بإيداعه بمستشفى الامراض العقلية رجال التضامن الاجتماعى
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن نقل مريض عقلى من الشارع وإيداعه بمستشفى الامراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية.

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن الاجتماعى، أن المديرية تلقت إشارة تليفونية من المحافظة بوجود شخص متواجد بالشارع فى ظروف صعبة، حيث توجه وإمام فوزى وكيل المديرية وفريق التدخل السريع الى الحالة المبلغ عنها وتبين انه مريض عقلى ويجب ايداعه فى مستشفى الامراض العقلية نتيجة ظروفه المرضية، وتم التوجيه وابلاغ الجهات المختصة بضرورة ايداعه بمستشفى الامراض العقلية

من جهة أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن تدشين مبادرة "رد المعروف" المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وكلية التمريض وكلية الطب البشرى.

 

و أكد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، على دور كلية التمريض التى تُعد أحد الصروح التعليمية الهامة بالاسكندرية، فى سياق التعاون وعلى التنسيق فيما بين المديرية و المجتمع المدنى و جامعة الاسكندرية لخدمة فئات المجتمع السكندرى المختلفة و منها المسنين فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمة المُقدمة لهم، حيث أن أكثر مراحل حياة الإنسان التى تحتاج إلى رعاية هى مرحلة الشيخوخة، إذ يعود الإنسان ضعيفاً، بحاجة إلى رعاية من جميع النواحى النفسية، والجسدية، والغذائية، والصحية

 

 

 

 


الاسكندرية

الامراض العقلية

التضامن الاجتماعى

متشردى الشوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة