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تضامن الإسكندرية تعلن تدشين مبادرة "رد المعروف" لكبار السن

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:18 م
تضامن الإسكندرية تعلن تدشين مبادرة "رد المعروف" لكبار السن مبادرة "رد المعروف"
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن تدشين مبادرة "رد المعروف" المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وكلية التمريض وكلية الطب البشرى وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب البشرى و ذلك برعاية محافظة الإسكندرية و جامعة الإسكندرية.

و أشار بيان صادر من مديرية التضامن الاجتماعى اليوم إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت أهمية رعاية المسن والاعتراف بفضله ووجوب رد الجميل من خلال فعاليات المبادرة وتضافر جهود أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة وجامعة الإسكندرية.

من جانبة أكد إمام فوزى وكيل وزارة  التضامن الاجتماعى بالإسكندرية على دور كلية التمريض التى تُعد أحد الصروح التعليمية الهامة بالاسكندرية ، فى سياق التعاون وعلى التنسيق فيما بين المديرية و المجتمع المدنى و جامعة الاسكندرية لخدمة فئات المجتمع السكندرى المختلفة و منها المسنين فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمة المُقدمة لهم ، حيث أن أكثر مراحل حياة الإنسان التى تحتاج إلى رعاية هى مرحلة الشيخوخة، إذ يعود الإنسان ضعيفاً، بحاجة إلى رعاية من جميع النواحى النفسية، والجسدية، والغذائية، والصحية.

فيما تم تكريم قامات ورموز العمل الاجتماعى ممن أدو أدوارهم الوظيفية لأكمل وجه أثناء تواجدهم بالخدمة، جاء ذلك بحضور إمام فوزى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية و مدير مديرية الشئون الصحية و عمداء كليتى الطب والتمريض.

 

 


الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

دور المسنين

رعاية كبار السن

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