سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

و5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر للمملكة..

تركى آل شيخ: موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات ويستقطب 100 ألـف سـائح

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:36 م
تركى آل شيخ: موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات ويستقطب 100 ألـف سـائح موسم الرياض
رسالة الرياض إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیه بالمملكة العربية السعودية المسـتشار تـركـى آل الشـیخ، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن مـوسـم الـریـاض كسر حـاجـز الـتوقـعات الاقـتصادیـة وأسـھم فـى تـحقیق جـذب سـیاحـى ھـو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیا، حـیث حـققت نسـبة حـجوزات الـفنادق نسـبة إشـغال مـرتـفعة جـداً وغـیر مـعھودة وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 الـف سـائـح و 5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر، الأمـر الـذى انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولــھا للحــد الأقــصى مــن قــدرتــھا الاستیعابیة.
 
وأضاف آل شيخ أنه رغم تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدى فـقد أظھـر إحـصاء رسـمى للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات " مـدى" انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـى مـدیـنة الـریـاض بـأكـثر مـن ٣٣٣ الـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـى أكـتوبـر الـماضـى بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال نفذ ٥٪ من عملیاتھا زوار من خارج المملكة. و أكد مـعالـى رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیھ أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.
 
وأكد المستشار الاقتصادى الدكتور عامر الحسينى أن موسم الرياض مشروع وطنى له ابعاد اجتماعية واقتصادية، وأحد أدوات القوة الناعمة السعودية التى تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية ومشاركة مع الشركات العالمية التى تؤدى إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة فى المملكة وهى من الفرص الكبيرة التى يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطنى وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة وتساهم أيضا فى خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة والتى يكون لها دور كبير فى صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم الوظيفية.
 
وعد الحسينى الظهور السعودى على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية واظهار الموروث الوطنى سيكون له دور فى تعزيز علاقاتنا بالدول وانفتاح سيسمح للسائحين التعرف على الثقافة الوطنية السعودية الاصيلة وعلى تعزيز اوجه الشراكات بين الشعوب.
 
WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.30.24 PM
 
WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.30.10 PM
 
WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.30.01 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.29.42 PM
 
WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.31.11 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-11-09 at 7.31.00 PM

 

 

 

 

 

موسم الرياض

تركى آل شيخ

السعودية

هيئة الترفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. نوال الزغبى تروج لحفلها فى موسم الرياض 29 نوفمبر الجارى

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:28 م

موسم الرياض يحول العاصمة السعودية إلى أكبر مركز ترفيهى بالشرق الأوسط.. أكثر من 100 فعالية بـ12 منطقة ترفيهية.. تركى آل الشيخ: 66 يوما تعزز المشهد السياحى للمملكة.. وتوقعات باستقبال 5 مليون زائر للعاصمة السعودية

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 م

شيرين وراغب علامة ووليد توفيق يجتمعون فى موسم الرياض 14 نوفمبر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:36 م

أشرف عبد الباقى يعلن مواعيد عرض "جريما فى المعادى" بموسم الرياض

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:09 م

نوال الكويتية تطمئن جمهورها بعد اعتذارها عن المشاركة فى موسم الرياض

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:51 م

سعد الصغير بعد غنائه فى موسم الرياض: الشعب السعودى استقبلنى بالهتافات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة