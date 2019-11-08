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تحرير 1136 مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:35 ص
تحرير 1136 مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1136مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 15دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 34 شخصا، كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13 شخصا تبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة، وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

 

 


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