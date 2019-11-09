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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة 46 قطعة حشيش بالمنوفية

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:45 ص
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة 46 قطعة حشيش بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 46 قطعة حشيش، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن محمد ومحمود رمضان معاونى المباحث، من ضبط "أحمد .ر" 30 عاما وبحوزته 46 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 



 

 


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