حبس عاطل ضبط بحوزته 15 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وبحوزتة 15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط أحمد .ص.ر 33 عاما عاطل ومقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزته 15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الاتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.