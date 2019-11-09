سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش فى المطرية 15 يوما

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:48 م
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش فى المطرية 15 يوما مخدر الحشيش _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المطرية، تجديد حبس عاطل، تم ضبطه بحوزته 2 كيلو مخدرات قبل ترويجها فى المطرية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من إبراهيم. م، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 23120 لسنة 2014م المطرية" مخدرات"، رضا. م، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 10934 لسنة 2007م شبرا الخيمة أول/ قليوبية "مخدرات "حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار، 4000 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 


تجديد حبس

اتجار المخدرات

قسم المطرية

الحشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة