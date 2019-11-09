تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش فى المطرية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، تجديد حبس عاطل، تم ضبطه بحوزته 2 كيلو مخدرات قبل ترويجها فى المطرية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من إبراهيم. م، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 23120 لسنة 2014م المطرية" مخدرات"، رضا. م، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 10934 لسنة 2007م شبرا الخيمة أول/ قليوبية "مخدرات "حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار، 4000 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.