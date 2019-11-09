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تجديد حبس عاطلين لتزوير مؤهلات دراسية وأوراق حكومية بالإسكندرية 15 يوما

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:31 م
تجديد حبس عاطلين لتزوير مؤهلات دراسية وأوراق حكومية بالإسكندرية 15 يوما حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى التعامل فيها.

وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين لديهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بالإسكندرية وكفرالشيخ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير الأختام والمحررات الرسمية واصطناع مؤهلات دراسية جامعية واستقطاب راغبى الحصول على تلك المؤهلات لاستخراج بطاقات رقم قومى مُثبت بها المؤهلات المزورة نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 14 خاتم شعار الجمهورية "مزورة" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية - طابعة ليزر ألوان - جهاز ماسح ضوئى - 2 جهاز كمبيوتر - كمية من الأدوات والمستندات والاستمارات المستخدمة فى عملية التزوير- مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

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امن الاسكندريه

نيابه الرمل

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