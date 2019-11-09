تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى الزيتون 15 يوما

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك عقب القبض عليهما أثناء محاولتهما سرقة الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها للمواد المخدرة فى منطقة الزيتون، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهم لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهم أموال ومشغولات ذهبية واقتادتهم رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.