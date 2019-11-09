تجديد حبس المتهم بقتل سائق ميكروباص بسبب أولوية المرور فى المرج

كتب ــ كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المرج، حبس سائق توك "توك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق ميكروباص، بتسديد طعنات له عقب نشوب مشاجرة بينهما.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بنشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات بينهما، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليه سائق توك توك، والمتهم سائق سيارة ميكروباص بسبب أولوية المرور، تطورت إلى تشابك بالأيدى، أخرج على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به المجنى عليه وفر هاربا .