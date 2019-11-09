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بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:58 ص
بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة شبورة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة على الطرق صباح اليوم السبت، وحذرت

الإدارة العامة للمرور

، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية بتوخى الحيطة والحذر منعًا لحوادث الطرق، وضعت الإدارة إرشادات لتفادى الحوادث ومنها:

- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة، أن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح بة الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف فى منطقة الشبورة

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها، أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار، مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000 .


ادارة المرور

حوادث الطرق

الشبورة على الطرق

انعدام الرؤية

الشبورة

اخبار

اليوم السابع بلس

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