دورة تدريبية للصيادلة والتمريض وفنى المعامل والإحصاء بجنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

نظمت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الاثنين فعاليات أعمال الدورة التدريبية الخاصة بتدريب ورفع الكفاءة لعدة فئات من العاملين ضمن الفريق الطبى من الصيادلة والتمريض وفنى المعامل والإحصاء والمراقبين الصحيين، الخاصة بمؤشرات جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

تتناول أعمال تلك الدورة التى يحاضرها أطباء من المكتب الفنى بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، مفاهيم الرعاية الصحية الأولية ، وأساسيات العمل التمريضى والصيدلى والمعملى والإحصائي، وكيفية تطبيق مؤشرات جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة وذلك للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفق معايير الجودة العالمية .

تأتى فعاليات أعمال تلك الدورة فى إطار تطوير النظام الصحى تنفيذا للأنشطة الخاصة بمؤشرات جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المقرر إستمرار أعمال تلك الدورة حتى الخامس من نوفمبر الجارى .

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن الدورة تأتى فى ضوء تعليمات وتوجيهات وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، فى إطار إستعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء وذلك للإهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى من الأطباء البشرين والتمريض والصيادلة والتدريب على معايير الجودة العالمية .

وتأتى أعمال تلك الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة الفرق الطبية مكتملة سواء أطباء بشرين أو صيادلة أو أسنان أوعلاج طبيعى أو فنين تمريض وأشعة ومعامل وغيرهم ، فى إطار إستعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.